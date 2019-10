Mordkommission: Verletzte 23-Jährige hat Tat vorgetäuscht

Duisburg (dpa/lnw) - Eine vermeintlich attackierte und am Bauch verletzte 23-Jährige soll die Tat in Duisburg vorgetäuscht haben. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten und die Vernehmung der Frau hätten ergeben, dass sie sich die Stichverletzungen selbst zugefügt habe und es keinen weiteren Tatverdächtigen gebe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Als Grund gab die Frau demnach an, dass sie Aufmerksamkeit erregen wollte. Die Polizei ermittelt wegen Vortäuschens einer Straftat.

Von dpa