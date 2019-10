Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) erwartet bis Mitte November einen Plan zur Abschaltung der Kohlekraftwerke in Deutschland. Er rechne damit, dass das federführende Bundeswirtschaftsministerium bis dahin einen Entwurf vorlegen werde, sagte Pinkwart am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa