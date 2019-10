Brieftauben als Kulturerbe? Neuer Vorstoß der Züchter

Essen (dpa/lnw) - Die Deutschen Brieftaubenzüchter bemühen sich erneut offiziell um die Anerkennung als nationales Kulturerbe. Ziel sei es, in das bundesweite Verzeichnis des sogenannten immateriellen Kulturerbes aufgenommen zu werden, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der erste Vorstoß vor einem Jahr war am Veto der Kultusministerkonferenz gescheitert. Auch Tierschützer hatten sich vehement gegen eine Aufnahme in die Liste gewehrt.

Von dpa