«Knast-O-Mat» wirbt in NRW für die Arbeit hinter Gittern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein «Knast-O-Mat» soll in Nordrhein-Westfalen helfen, geeignetes Nachwuchspersonal für die Arbeit in Gefängnissen zu finden. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) stellte das Internet-Instrument für Testfragen an potenzielle Interessenten am Freitag in Düsseldorf vor. Der «Knast-O-Mat» fragt in dem Selbsteinschätzungstest etwa danach, ob man offen auf Menschen zugeht, «Teamplayer» und sportlich ist. Motto: «Ob Du rein passt, findest Du hier raus.»

Von dpa