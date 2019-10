Fachwerk vor Förderturm: Kunst über Industrielandschaft

Die Region um Düren zwischen Garzweiler und den Stauseen der Eifel ist selbst durch industrielle Nutzung geprägt: Braunkohletagebau, Hochspannungsmasten, Zuckerrübenfelder, Papierfabriken und das recht nahe belgische Kernkraftwerk Tihange ergeben ein komplexes Bild.

Auch das Ruhrgebiet kommt in der Ausstellung vor, etwa mit einem Foto von einem Feld am Kanal aus den 1980er Jahren, das Ausflügler zum wilden Campingplatz machten. Die Künstler haben Motive auch in der Ferne gefunden. Eine ganze Fotoserie beschreibt das langsame Verschwinden einer Straßenkreuzung in Brandenburg durch den Braunkohleabbau. Filme zeigen den Wandel des Marmorbruchs im italienischen Carrara oder den Umgang mit der Atomreaktor-Katastrophe im japanischen Fukushima.