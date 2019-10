Schalke mit Bestbesetzung ins Derby: «Extreme Vorfreude»

Dass der BVB noch am Mittwoch in der Champions League antreten musste und dabei beim 0:2 in Mailand wenig Mut für das Derby schöpfte, sieht der neue Schalke-Coach nicht als Vorteil: «Das ist mir relativ latte. Daraus kann man nicht automatisch Vor- oder Nachteile ableiten. Im Derby ist es immer unerheblich, was vorher war.»

Wagner sieht dem prestigeträchtigen Spiel nach eigenem Bekunden «mit extremer Vorfreude» entgegen: «Schließlich ist es mein erstes Derby in der Bundesliga», sagte der Fußball-Lehrer, der zwischen 2011 und 2015 Trainer der 2. Mannschaft in Dortmund war. Nach seiner Einschätzung hat sich sein Team mit einem guten Saisonstart auch beim BVB Respekt verschafft: «Ich glaube, da ist angekommen, dass es im Moment nicht das Prickelndste ist, gegen uns zu spielen.»