Gasometer bekommt neuen Anstrich: Hülle von Rost befallen

Oberhausen (dpa/lnw) - Der Gasometer in Oberhausen bekommt einen neuen Außenanstrich, weil die Hülle des Giganten von Rost befallen ist. Die alte Farbe werde in den nächsten Monaten abgetragen und ein neuer Korrosionsschutz aufgebracht, sagte ein Sprecher am Freitag. Dazu muss Europas einst größter, 117 Meter hoher Gasspeicher aufwendig eingerüstet und für rund ein Jahr geschlossen werden. Nur noch bis kommenden Sonntag (27. Oktober) ist die aktuelle Ausstellung «Der Berg ruft» über die Faszination der Bergwelt zu sehen. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa