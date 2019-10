Düsseldorf kurzfristig ohne Karaman: Tekpetey beginnt

Paderborn (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss im Auswärtsspiel beim SC Paderborn kurzfristig auf den türkischen Nationalspieler Kenan Karaman verzichten. Der 25 Jahre alte Stürmer fehlt am Samstag wegen einer Blockade im Rücken, teilte sein Verein vor dem Anpfiff via Twitter mit. Der frühere Paderborner Bernard Tekpetey steht dagegen in der Anfangsformation der Fortuna. Der 22 Jahre alte Offensivspieler aus Ghana gehörte in der vergangenen Saison zu den Aufstiegshelden des SCP, ehe ihn der FC Schalke 04 im Sommer zurückholte und nach Düsseldorf verlieh. Tekpetey wurde im Stadion von seinen früheren Kollegen herzlich begrüßt.

Von dpa