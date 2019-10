Fahndung nach Disco-Schützen in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Schüssen in einer gut besuchten Düsseldorfer Innenstadt-Disco sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Der Club war zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag mit 1500 Menschen gut besucht. Der Schütze habe aber nicht auf Menschen gezielt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Unbekannte hatte in einem Treppenhaus mehrfach in die Decke und einmal in den Boden gefeuert. Es wurden Hülsen und Einschusslöcher gefunden. Motiv der Tat könnten «Streitigkeiten im Milieu» gewesen sein, vermuteten die Ermittler. In der Nacht fand in dem Club eine geschlossene Veranstaltung statt.

Von dpa