Beierlorzer wehrt Kritik an Horn ab: Auch im Pokal im Tor

Köln (dpa/lnw) - Trotz der Diskussionen um Torwart Timo Horn beim 1. FC Köln halt Trainer Achim Beierlorzer an seiner Nummer eins fest. «Ich lasse mir Timo nicht zerreden», betonte der Coach des Fußball-Bundesligisten. Der Keeper steht derzeit in der Kritik der Fans. Zuletzt hatte Horn nach massiver Wut im Internet sogar seine Aktivitäten in den Sozialen Medien eingestellt.