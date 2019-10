Köln (dpa/lnw) - Ein Radfahrer hat in Köln eine Plastiktüte mit mehreren Tausend Euro Bargeld gefunden - und sie der Polizei übergeben. Der 33-Jährige habe die prall gefüllte Tüte in einem Gebüsch entdeckt und die 110 gerufen, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

