«Jetzt geht es los mit der Influenza»: Grippe-Fälle in NRW

Tetanus

Wundstarrkrampf (Tetanus) ist eine Infektionskrankheit (über Wunden), die zur Verkrampfung der Muskulatur und damit bis zum Tod durch Atemlähmung führen kann.

Impfung: Die Impfung kann in bis zu vier Teilimpfungen erfolgen. Sie wird für das Säuglingsalter empfohlen. In der Regel wird sie in Kombination mit anderen Impfstoffen wie Diphtherie und Pertussis verabreicht. Bis zu vier Teilimpfungen sind möglich. Der Schutz beträgt fünf bis zehn Jahre. Danach sollte eine Auffrischimpfung erfolgen.