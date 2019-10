Insolvenzverwalter sucht noch nach Middelhoff-Millionen

Düsseldorf (dpa) - Mehr als vier Jahre nach der Privatinsolvenz des früheren Topmanagers Thomas Middelhoff ist Insolvenzverwalter Thorsten Fuest immer noch auf der Suche nach Geld für die Gläubiger. Vor dem Düsseldorfer Landgericht verlangte Fuest deshalb am Montag von einem Sohn des Managers eine eidesstattliche Erklärung zu Gesprächen, die er 2014 mit Geschäftspartnern seines Vaters in den USA geführt hatte. Zu dieser Zeit saß Middelhoff in Untersuchungshaft. Der Sohn habe dem Insolvenzverwalter zwar Auskunft über die Gespräche gegeben. Doch habe man Zweifel, dass er «alles gesagt hat, was er weiß», begründete ein Rechtsanwalt des Insolvenzverwalters die Forderung.

Von dpa