Verkehrsminister kritisiert neue Düsseldorfer Umweltspur

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit scharfen Worten hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Montag die neue Düsseldorfer Umweltspur kritisiert: «Pendler wie Störenfriede zu behandeln, ist nicht in Ordnung», sagte Wüst laut Mitteilung seines Ministeriums. Pendler erarbeiteten «die wirtschaftliche Stärke der Stadt. Die fahren ja nicht aus Jux und Dollerei.» Laut Wüst löste die neue, dritte Umweltspur am ersten Tag nach den Herbstferien Staus bis auf die A46 aus. Der Minister stellte die Verkehrssicherheit der Spur in Frage.

Von dpa