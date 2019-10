Bayern in DFB-Pokal ohne Martinez: Kovac: «Immer gefährlich»

München (dpa) - Der FC Bayern muss auch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim VfL Bochum auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier hatte dem Fußball-Rekordmeister schon beim 2:1 gegen Union Berlin wegen einer Muskelverhärtung nicht zur Verfügung gestanden. «Javi ist immer noch nicht so weit, dass wir auf ihn zählen können», sagte Trainer Niko Kovac einen Tag vor dem Duell am Dienstag (20.00 Uhr) beim Zweitligisten. Er hoffe eher auf ein Comeback am Wochenende. Neben Martinez und den länger verletzten Niklas Süle (Kreuzbandriss) sowie Lucas Hernandez (Knöchel-OP) seien alle Spieler fit, hieß es.