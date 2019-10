Ergo will in China zulegen: Gemeinschaftsfirma mit GWM

Great-Wall-Firmenpatriarch Wei zählt in China zu den prominenten Unternehmern und verfolgt sehr ehrgeizige Pläne. Kerngedanke ist die Idee, dass moderne Autos rollende Computer sind und die chinesische Autoindustrie dank der starken Stellung Chinas in der Informationstechnologie auch in der Autobranche die Spitzenposition auf dem Weltmarkt erobern könnte.

Ein Prestigeprojekt Weis ist die nach dem Konzernchef benannte SUV-Marke Wey, die Great Wall ab 2021 auch in Europa verkaufen und damit den einheimischen Autoherstellern Konkurrenz machen will. Testfeld soll Deutschland sein. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen mit der Ergo-Versicherung ist auch nicht das erste Gemeinschaftsprojekt mit einem deutschen Unternehmen: Bei der Entwicklung von Elektroautos will BMW mit Great Wall kooperieren.