Leverkusen bangt um Einsatz von Havertz und Sven Bender

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt vor dem DFB-Pokalspiel gegen Ligakontrahent SC Paderborn am Dienstag (20.45 Uhr) weiterhin um den Einsatz des erkrankten Kai Havertz und des am Sprunggelenk verletzten Sven Bender. Der Innenverteidiger hatte sich die Verletzung bereits im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid zugezogen, kam aber am Samstag im Spiel gegen Werder Bremen zum Einsatz und musste frühzeitig angeschlagen ausgewechselt werden. Havertz pausierte bereits gegen Bremen. «Bei beiden Spielern müssen wir abwarten», sagte Bayer-Coach Peter Bosz am Montag.

Von dpa