Vlotho (dpa/lnw) - Flüssiges auf der Autobahn: Nach einem Unfall mit einem Getränkelastwagen ist die A2 bei Vlotho am Montagnachmittag zeitweise komplett gesperrt worden. Während auf der Strecke in Richtung Dortmund zunächst zwei Spuren wieder freigegeben wurden, sollte die Autobahn in Richtung Hannover bis etwa 20 Uhr gesperrt bleiben, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa