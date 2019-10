Wieder Feuer im Bonner Stadthaus: Gebäude evakuiert

Bonn (dpa/lnw) - Wenige Tage nach einem Feuer im Bonner Stadthaus hat es im gleichen Bereich des Gebäudes erneut gebrannt. Das Feuer sei am Montagnachmittag in einem Archivraum ausgebrochen. Das Stadthaus sei geräumt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. 70 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort, der Brand konnte noch am Nachmittag gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Zuvor hatten «General-Anzeiger» und «Express» berichtet.

Von dpa