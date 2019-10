Pferdekutsche auf Umweltspur «nicht zulässige Nutzung»

DJ Theo Fitsos hatte nach eigenen Angaben im morgendlichen Berufsverkehr für eine gute halbe Stunde Altbier von der Kutsche aus verteilt. Ordnungsamt oder Polizei seien ihm nicht begegnet. Zur Frage nach einer möglichen nachträglichen Geldbuße verwies die Stadt am Dienstag auf die Polizei - schließlich sei die für den fließenden Verkehr zuständig. Die Polizei wiederum verwies auf die «unklare Rechtslage». Daher werde man kein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.

Fitsos hatte am Montag über seine Aktion gesagt: «Wenn die Pendler morgens schon genervt in unsere Stadt kommen, sollen sie abends wenigstens bei einem Altbier denken: nicht alles schlecht in Düsseldorf.»

Die Stadt hatte im April die ersten beiden Umweltspuren eingeführt, um Fahrverbote zu vermeiden. Die dritte Spur sorgte am Montag nach Ende der Herbstferien für lange Staus im Süden der Stadt. Befahren werden darf die Spur von Bussen, Taxis, Elektrofahrzeugen, Fahrrädern und Fahrgemeinschaften.