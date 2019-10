Pfefferkugel löste Großeinsatz bei Staatsanwaltschaft aus

Arnsberg (dpa/lnw) - Nach dem Feuerwehr-Großeinsatz wegen eines ABC-Alarms bei der Arnsberger Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag ist der Auslöser geklärt: Eine Pfefferkugel, die zum Beispiel zur Tierabwehr verschossen wird. Die Kugel habe einer Verfahrensakte in einem Umschlag beigelegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus bislang unbekannten Gründen sei die Kugel beschädigt worden, weshalb der enthaltene Pfeffer beim Öffnen der Akte austrat und bei sieben Menschen Atemwegsreizungen verursachte.

Von dpa