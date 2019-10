Vor Pokalspiel: Bus des 1. FC Köln beschmiert

Einer Streife fiel demnach in den frühen Morgenstunden der Bus auf, der in Saarbrücken auf einem Parkplatz in der Nähe eines Hotels abgestellt war. Auf mehreren Flächen des Fahrzeuges wurde der Schriftzug «FCS» oder «Ultras FCS» angebracht, aber auch Beschimpfungen waren zu lesen. Die Polizei geht davon aus, dass Fans aus dem Umfeld der Saarbrücker Ultras dafür verantwortlich sind und hofft nun auf Zeugenhinweise. Schätzungen zum Sachschaden gebe es noch nicht. Noch sei nicht klar, ob die Graffiti entfernt werden könnten.