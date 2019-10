Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gibt es kaum noch Haushalte ohne Mobiltelefon. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, besitzen 97,9 Prozent der Haushalte in NRW mindestens ein Handy oder Smartphone. Vor zehn Jahren waren es «nur» 87,6 Prozent.

Von dpa