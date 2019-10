Kontrollen am Flughafen Düsseldorf: Kötter will aussteigen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die häufig kritisierten Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen kommen möglicherweise in neue Hände. Die Sicherheitsfirma Kötter Aviation Security will vorzeitig aus ihrem noch bis Ende kommenden Jahres laufenden Vertrag aussteigen. Zum 31. Mai 2020 soll Schluss sein. Betriebswirtschaftliche Gründe machten diesen Schritt erforderlich. Kötter führt im Auftrag der Bundespolizei mit rund 1100 Mitarbeitern die Passagier- und Gepäckkontrollen am größten NRW-Airport durch.