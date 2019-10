Großmutter erschlagen: Tatverdächtiger in Psychiatrie

Aachen (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger, der seine Großmutter in der Eifel erschlagen haben soll, ist nach einer vorläufigen Einschätzung psychisch krank. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen von Dienstag kam der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der Haftbefehl wegen Mordverdachts wurde demnach aufgehoben und stattdessen ein Unterbringungsbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauerten noch an.