Funkel plant einige Änderungen für Pokalspiel gegen Aue

Nach dem äußerst mäßigen Start in die Bundesliga-Saison möchte Funkel mit seinem Team gerne das Achtelfinale im DFB-Pokal erreichen - und vielleicht auch mehr. «Natürlich ist es mein großer Wunsch, als Trainer noch einmal nach Berlin zu kommen», sagte der 65-Jährige, der sowohl als Spieler als auch Trainer schon im Pokalendspiel stand. Nach der 0:2-Niederlage in Paderborn am vergangenen Wochenende sei die Stimmung nicht schlecht. «Wir verfallen nicht in irgendwelche Dinge. Wir haben keinen Grund Negativgedanken zu haben», sagte der Fortuna-Coach am Dienstag.