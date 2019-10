Gladbacher Jantschke und Embolo fallen gegen BVB aus

Dennoch glaubt der Gladbacher Trainer an die Möglichkeit, in die nächste Runde einzuziehen. «Wir haben schon vorletzte Woche ein gutes Spiel in Dortmund gemacht. Wir fahren dahin, um weiterzukommen», sagte Rose. Helfen könnte dabei Lars Stindl, der im Spiel gegen Frankfurt schon fast eine Stunde lang auf dem Platz stand. Nach zwei Kurzeinsätzen zuvor ist der lange verletzt ausgefallene Kapitän auch ein Kandidat für die Startelf. «Aber für 90 Minuten ist er noch nicht bereit», meinte Rose. In der Innenverteidigung soll Jungprofi Jordan Beyer eine Chance von Beginn an erhalten.