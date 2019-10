Berlin (dpa/bb) - Der Verband der Sportjournalisten Berlin-Brandenburg (VdSBB) zeichnet in diesem Jahr die frühere Profi-Fußballerin Tugba Tekkal mit dem «Goldenen Band» aus. Die in Deutschland geborene Tekkal hat das Fußball-Integrationsprojekt «Scoring Girls» für Mädchen zwischen acht und 18 Jahren ins Leben gerufen, teilte der Verband am Dienstag mit.

Von dpa