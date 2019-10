Zu wenige Besucher: Keine Musicals mehr im Metronom

Oberhausen (dpa/lnw) - Das Musical-Theater Metronom in Oberhausen steht vor dem Aus. Der Veranstalter Stage Entertainment will dort den Spielbetrieb im kommenden Frühjahr einstellen. Die Produktionen hätten in Oberhausen kein hinreichend großes Publikum für ein dauerhaft profitables Geschäft gefunden, teilte Stage am Dienstag mit. Von dem Aus werden 88 Mitarbeiter betroffen sein. Stage werde sich «bei diesem Prozess um hohe Sozialverträglichkeit bemühen», heißt es in der Mitteilung.

Von dpa