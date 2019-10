Nach Streit: Zombiewalk an Halloween ist nun eine Demo

Essen (dpa/lnw) - In Essen werden wohl auch in diesem Jahr an Halloween als Zombies verkleidete Menschen durch Teile der Innenstadt ziehen - als Teilnehmer einer von Linken und Grünen angemeldeten Demonstration. Die Polizei habe die Demonstration für mehr Mitsprache der Anwohner bei der Stadtgestaltung genehmigt, teilte die Linke am Dienstag mit. Zu ihr sollten selbstverständlich auch verkleidete Menschen kommen, schließlich sei Halloween, hieß es.

Von dpa