Bayer wieder mit Havertz, Baumgart rotiert beim SC Paderborn

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn wieder auf Nationalspieler Kai Havertz zurückgreifen. Der 20-Jährige hatte zuletzt beim 2:2 gegen Werder Bremen noch erkrankt gefehlt, steht am Dienstagabend im Pokalmatch aber wieder in der Startelf. Nicht gereicht hat es dagegen für Innenverteidiger Sven Bender, der Probleme am Sprunggelenk hat. Bender sitzt aber zumindest auf der Ersatzbank.

Von dpa