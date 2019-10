Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Strafgefangenen in den nordrhein-westfälischen Gefängnissen ist leicht gesunken. Zum Stichtag Ende März dieses Jahres saßen in NRW 12 670 Menschen in Strafhaft oder Sicherungsverwahrung. Das waren 226 Gefangene oder 1,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitgeteilte.

Von dpa