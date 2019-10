Zwergesel-Fohlen im Krefelder Zoo geboren

Krefeld (dpa/lnw) - Die Zwergesel im Krefelder Zoo haben Nachwuchs bekommen. Esel-Mutter «Conny» hat die Stute bereits Mitte Oktober auf die Welt gebracht, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. «Lockig und langbeinig» hüpfe das Fohlen mittlerweile durch das Gehege. Der Start ins Leben sei dagegen nicht so leicht gewesen: «Ihre Mutter Conny nahm den ersten Nachwuchs zunächst nicht an. Dafür kümmerte sich Stute Lina um das Jungtier. Mit viel Geduld gewöhnten die Tierpfleger Eselstute Conny aber an ihr Baby», teilte der Zoo mit. Mittlerweile seien Mutter und Kind aber «ein Team».

Von dpa