Duisburg (dpa) - Zwischen dem Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) und Thyssenkrupp herrscht aktuell Funkstille. Es gebe keine Gespräche, sagte KlöCo-Chef Gisbert Rühl am Mittwoch in Duisburg in einer Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Das Unternehmen befinde sich in einer «abwartenden Haltung».

Von dpa