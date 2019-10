SC Paderborn mit Personalsorgen nach Hoffenheim

Nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag ist die Stimmung in Paderborn gut. Daran konnte auch die knappe Pokal-Niederlage in Leverkusen am Dienstag nichts ändern. Allerdings weiß Baumgart, dass in Sinsheim eine schwere Aufgabe auf sein Team wartet. «Es wird die gleiche Wucht und Schnelligkeit auf uns zukommen wie in Leverkusen», sagte der SCP-Coach. «Hoffenheim hat jetzt vier Spiele in Serie gewonnen. Sie haben eine spielstarke Truppe, die uns vor Probleme stellen wird.»