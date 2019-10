Köln (dpa) - Tina Turner hat vor dem Landgericht Köln einen Erfolg erzielt. Die Sängerin («Better Be Good To Me») hatte dort gegen das Plakat für eine Tina-Turner-Show geklagt, an der sie selbst nicht beteiligt ist. Nach Auffassung der 79-Jährigen könnte man denken, dass sie in der Show selber auftritt.

Von dpa