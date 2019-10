Siegburg (dpa/lnw) - Ein ertappter Einbrecher hat sich in einer Wohnung in Siegburg im Wohnzimmer eingeschlossen und damit selbst in eine ausweglose Situation gebracht. Der vom Bewohner überraschte Mann habe im Wohnzimmer offenbar noch nach einer Fluchtmöglichkeit gesucht, dort allerdings in der Falle gesessen, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa