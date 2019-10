Auto prallt gegen Baum und reißt auseinander: Insasse tot

Aldenhoven (dpa/lnw) - Bei einem tödlichen Unfall auf einer Bundesstraße in Aldenhoven im Kreis Düren ist ein Auto gegen einen Baum geprallt und in mehrere Teile gerissen worden. Der 46-jährige Fahrer aus Grevenbroich starb am Mittwoch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Er habe mehrere Fahrzeuge überholt und sei am Ende des Vorgangs ins Schlingern geraten. Der Mann habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe zwei Bäume touchiert und sei dann gegen den Baum geprallt.

Von dpa