Essen (dpa/lnw) - Ein überdurchschnittlich nasser Oktober hat den trockenen Böden in Nordrhein-Westfalen die dringend benötigte Feuchtigkeit gebracht. Mit 100 Litern pro Quadratmeter regnete es in NRW im Schnitt deutlich mehr als sonst, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Das langjährige Mittel für den Oktober liege bei 62 Litern pro Quadratmeter.

Von dpa