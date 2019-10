Nach Rot: Bochums Bella Kotchap zwei Pokalspiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum muss in den nächsten beiden Pokalspielen auf Armel Bella Kotchap verzichten. Der Abwehrspieler erhielt nach seiner Roten Karte wegen unsportlichen Verhaltens beim 1:2 am Dienstag gegen den FC Bayern München eine entsprechende Sperre vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Das Urteil ist rechtskräftig, Spieler und Club stimmten ihm zu.

Von dpa