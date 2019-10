Toter Mann neben Elektrofahrrad und parkendem Auto gefunden

Langenberg (dpa/lnw) - Neben einem parkenden Auto und einem E-Bike hat ein Passant in Langenberg (Kreis Gütersloh) die Leiche eines Mannes gefunden. Der Notarzt habe nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen können, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Direkt neben dem Mann lag am Donnerstagabend ein leicht beschädigtes Elektrofahrrad, auch an dem Wagen waren leichte Beschädigungen zu sehen. Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar.

Von dpa