Wettbewerbshüter verhängen Bußgeld gegen Metro-Tochter

Brünn (dpa) - Die tschechischen Wettbewerbshüter haben ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 1,8 Millionen Euro gegen die Metro-Tochter Makro verhängt. Das teilte die Behörde UOHS am Donnerstag in Brünn (Brno) mit. Die Großhandelskette habe in den Jahren 2016 bis 2018 gegen ein Gesetz gegen die Marktmacht des Handels verstoßen. Konkret hätten Lieferanten für Logistik- und Marketingleistungen wie die Reservierung der Verkaufsfläche bezahlen müssen.

Von dpa