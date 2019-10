Radschnellweg Ruhr: Planung soll verbessert werden

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Beim Bau des Radschnellwegs Ruhr soll mehr Tempo aufgenommen werden. Der Landesbetrieb Straßen.NRW dringt deshalb auf eine bessere Abstimmung bei der Planung. Nicht überall gehe es so voran, wie es sich die Verantwortlichen vorstellten, räumte Straßen.NRW am Donnerstag ein. Derzeit wage niemand eine sichere Prognose, wann die mehr als 100 Kilometer lange Trasse von Duisburg nach Hamm komplett befahren werden könne. Bei einer Konferenz des Landesbetriebs mit den an der Planung beteiligten Kommunen hätten viele Teilnehmer fehlende Ingenieure, Hürden im Planungsrecht oder auch langwierige Abstimmungsprozesse beklagt.

Von dpa