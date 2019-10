Hochrisikospiel: 1500 Polizisten bei Rhein-Derby im Einsatz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei wird das als Hochrisikospiel eingestufte Derby zwischen den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln mit einem Großaufgebot begleiten. Etwa 1500 Polizisten seien dazu am kommenden Sonntag in Düsseldorf im Einsatz, mehr als beim bislang letzten Derby vor sechs Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Fortuna Düsseldorf werde zusätzlich deutlich über 1000 Ordner stellen, sagte ein Vereinsvertreter.

Von dpa