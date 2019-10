SPD kritisiert Tönnies-Auftritt in Staatskanzlei

Düsseldorf (dpa) - Ein öffentlicher Auftritt von Clemens Tönnies, der seit Anfang August sein Amt als Schalke-Chef ruhen lässt, am Mittwoch in der Düsseldorfer Staatskanzlei hat Kritik der SPD hervorgerufen. Tönnies war zur Verleihung des Landesverdienstordens an Bayern-Torwart Manuel Neuer gekommen. Danach posierte Tönnies für ein Foto mit Neuer und Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), das die Staatskanzlei veröffentlichte. «Deplatziert», twitterte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Sarah Philipp, am Donnerstagmorgen.

Von dpa