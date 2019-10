Köln (dpa/lnw) - Ein Zugsimulator als Trainingscamp: Die Deutsche Bahn (DB) hat am Donnerstag in Köln ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. Nach DB-Angaben ist es das größte und modernste seiner Art in Deutschland. Pro Jahr könnten dort rund 250 Auszubildende an originalgetreuen Geräten und Zug-Einrichtungen üben.

Von dpa