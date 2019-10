BVB bangt um Einsatz von Reus und Hummels: Bürki wieder fit

Dortmund (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg um den Einsatz von Marco Reus und Mats Hummels. Trainer Lucien Favre ließ offen, ob der Kapitän und der Abwehrchef wieder in den Kader zurückkehren. «Beide haben heute nicht trainiert. Ich kann nicht sagen, ob sie dabei sind oder nicht», sagte der Schweizer Fußball-Lehrer am Donnerstag. Reus und Hummels hatten am Vortag beim 2:1-Erfolg im DFB-Pokal über Mönchengladbach gefehlt. Dagegen steht Stammkeeper Roman Bürki nach ausgestandenem grippalen Infekt sicher wieder zur Verfügung.

Von dpa