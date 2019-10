42-Jährige erstochen: Partner gesteht Tat

Essen (dpa/lnw) - Ein 43-Jähriger hat vor dem Essener Schwurgericht gestanden, seine ein Jahr jüngere Lebenspartnerin erstochen zu haben. Nach der Tat im Juni 2019 in der Wohnung des Opfers in Gelsenkirchen hatten die Ärzte 15 Stichverletzungen gezählt - in der Brust und im Rücken. Die 42 Jahre alte Mutter war noch am Tatort verstorben. Der psychisch kranke Mann steht seit Donnerstag vor Gericht. Der Armenier gab die Tat zu, an Einzelheiten will er sich aber nicht erinnern können.

Von dpa