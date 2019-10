Schwalmtal (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwalmtal hat die Polizei einen Bewohner wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen. Der Afghane (21) habe gestanden, Benzin verschüttet und angezündet zu haben, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Von dpa