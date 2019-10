Fall Bergisch Gladbach nicht vergleichbar mit Lügde

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hält den am Donnerstag bekanntgewordenen Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach nicht für vergleichbar mit den Verbrechen in Lügde: «Ich glaube, keiner dieser Fälle ist zu vergleichen - auch wenn es einen Vergleichsmaßstab gibt: es geht um Kinder», sagte Reul am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa